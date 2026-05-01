Domenica 3 maggio alle 15:00 si gioca la partita tra Sassuolo e Milan allo stadio Mapei. La probabile formazione del Milan prevede una novità e una sorpresa rispetto alle ultime uscite. La sfida si annuncia interessante e sarà trasmessa in diretta televisiva. I tifosi attendono con curiosità la squadra scelta dall’allenatore e le possibili strategie in campo.

Domenica 3 maggio, alle ore 15:00, si disputerà - al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia - la sfida Sassuolo-Milan, partita della 35esima giornata della Serie A 2025-2026. Una gara che i rossoneri non dovranno sbagliare: dopo il pareggio interno contro la Juventus (0-0) dell'ultimo turno di campionato, infatti, a Mike Maignan e compagni bastano 6 punti per conquistare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Farne 3 già in Emilia contro i neroverdi di Fabio Grosso sarebbe tanta roba per un Milan, quello di Massimiliano Allegri, che arriverà all'appuntamento con un grande assente, Luka Modric. Il fuoriclasse croato, operato per una frattura allo zigomo sinistro, ha terminato anzitempo la sua stagione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sassuolo-Milan, la probabile formazione di Allegri: una novità e una grande sorpresa

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