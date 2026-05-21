Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare il Cagliari a San Siro in una partita decisiva per la qualificazione in Champions League. La squadra ha comunicato ufficialmente le scelte per questa sfida, che si svolgerà nel rispetto del calendario stabilito. La partita rappresenta un momento importante per il club, con l’obiettivo di ottenere i punti necessari per mantenere vive le speranze di entrare nella massima competizione europea. La squadra ha deciso di scendere in campo con la formazione annunciata.

Mancano ormai pochi giorni a Milan-Cagliari, partita della 38esima e ultima giornata della Serie A 2025-2026 che andrà in scena a 'San Siro' domenica 24 maggio alle ore 20:45. Per il Diavolo di Massimiliano Allegri si tratta di un appuntamento da non fallire: unica via possibile, i tre punti. Per la squadra di Allegri, ad ogni modo, non sarà facile venire a capo di un avversario coriaceo e compatto. Il Cagliari di Fabio Pisacane, che ha toccato quota 40 punti con l'ultima vittoria alla Unipol Domus contro il Torino, è già salvo aritmeticamente, ma non verrà di certo a Milano in gita di piacere. Pertanto, ci sarà da sudare per conquistare la vittoria. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Cagliari, la decisione ufficiale di Allegri e della squadra per prendersi la Champions League

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SCANDALO CAGLIARI-MILAN: SHOCK A FINE PARTITA.. ALLEGRI PERDE LA TESTA..

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