Milan-Cagliari e le partite della lotta Champions League | ufficiali data e orario

La Lega Serie A ha annunciato ufficialmente data e orario della partita tra Milan e Cagliari, che si giocherà all'ultimo turno del campionato. L'incontro si terrà allo stadio San Siro e rappresenta la conclusione della stagione di Serie A, con il match che si svolgerà nel weekend della 38esima giornata. La data e l’orario sono stati comunicati in modo ufficiale, senza variazioni rispetto alle precedenti indicazioni.

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