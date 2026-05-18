Milan-Cagliari e le partite della lotta Champions League | ufficiali data e orario
La Lega Serie A ha annunciato ufficialmente data e orario della partita tra Milan e Cagliari, che si giocherà all'ultimo turno del campionato. L'incontro si terrà allo stadio San Siro e rappresenta la conclusione della stagione di Serie A, con il match che si svolgerà nel weekend della 38esima giornata. La data e l’orario sono stati comunicati in modo ufficiale, senza variazioni rispetto alle precedenti indicazioni.
Il match si giocherà domenica 24 maggio, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro. Milan-Cagliari, sfida decisiva per la qualificazione di Mike Maignan e compagni alla prossima Champions League, si giocherà in contemporanea con tutte le altre partite direttamente interessate dalla volata europea. Sarà in diretta in esclusiva su DAZN. Sempre nella serata di domenica 24 maggio alle ore 20:45, scenderanno in campo: . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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