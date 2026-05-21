Milan-Cagliari designato l’arbitro della finale Champions | ultimo precedente infausto
Per la partita tra Milan e Cagliari, valida per la 38ª giornata della Serie A 2025-2026, è stato scelto come arbitro Marco Guida, nato nel 1981 e appartenente alla Sezione A.I.A. di Torre Annunziata. Si tratta dell’ultimo incontro della stagione, e questa designazione richiama un precedente che non ha portato fortuna, suscitando già alcune aspettative tra tifosi e addetti ai lavori. La partita si disputerà nel rispetto delle norme vigenti e delle decisioni del direttore di gara.
Sarà Marco Guida, classe 1981 della sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA), a dirigere Milan-Cagliari, partita della 38^ e ultima giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 24 maggio 2026, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro a Milano. L'arbitro Guida sarà coadiuvato dagli assistenti Fabiano Preti e Filippo Bercigli. Il quarto uomo del match tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i rossoblù di Fabio Pisacane, invece, sarà Giovanni Ayroldi. Infine, al V.A.R. è stato designato Rosario Abisso, che sarà assistito nel suo compito dall'AVAR Daniele Chiffi. Finora Guida ha incontrato il Milan per ben 42 volte nella sua carriera: si tratta in assoluto della squadra che ha diretto più volte da quando è nel massimo campionato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Perché larbitro Doveri non ha concesso il rigore dopo che…
Sullo stesso argomento
Arbitro Inter Cagliari: designato il fischietto del matchdi Francesco AlipertaArbitro Inter Cagliari: sarà Chiffi a dirigere la sfida valida per la 33^ giornata di Serie A in programma venerdì alle 20:45...
Supercoppa, Benevento-Arezzo: designato l’arbitro, un solo precedente con la Strega (con polemiche)Tempo di lettura: < 1 minutoÈ Francesco D’Eusanio della sezione arbitrale di Faenza, il fischietto al quale la Can di serie C ha affidato la gara...
MILAN-CAGLIARI 21/22 | LA PRIMA DOPPIETTA DI @oliviergiroud CON LA MAGLIA ROSSONERA #RoadToMilanCagliari facebook
Si accosta Milan Cagliari: quattro esclusioni importanti in casa rossoneraProsegue il countdown per Milan Cagliari! Mister Massimiliano Allegri e le quattro esclusioni in occasione della gara del Meazza ... cagliarinews24.com
Arbitro Milan Cagliari: designato il fischietto del matchArbitro Milan Cagliari: è stata resa nota la designazione arbitrale in merito alla gara del Meazza valida per il 38° turno del campionato ... cagliarinews24.com