Arbitro Inter Cagliari | designato il fischietto del match

Venerdì alle 20:45 si disputarà la partita tra Inter e Cagliari, valida per la 33ª giornata di Serie A. La direzione dell’incontro sarà affidata all’arbitro Chiffi, che ha già diretto diversi incontri di massimo livello nel campionato italiano. La partita si svolgerà nello stadio di casa dell’Inter, con i tifosi pronti a sostenere le rispettive squadre.

di Francesco Aliperta Arbitro Inter Cagliari: sarà Chiffi a dirigere la sfida valida per la 33^ giornata di Serie A in programma venerdì alle 20:45. L’ AIA ha ufficializzato le designazioni per la 33ª giornata di Serie A, che vedrà l ‘Inter di Cristian Chivu ospitare il Cagliari di Fabio Pisacane nell’anticipo di venerdì 17 aprile 2026 alle ore 20:45. A dirigere l’incontro di San Siro sarà il signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Il fischietto laziale sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Cavallina, mentre il ruolo di quarto uomo è stato affidato a Bonacina. Per quanto riguarda la sala video di Lissone, la responsabilità del VAR è stata assegnata a Francesco Meraviglia, con Marco Di Bello nel ruolo di AVAR.🔗 Leggi su Internews24.com

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