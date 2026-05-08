Per la partita di domani sera tra Benevento e Arezzo, valida come seconda giornata della Supercoppa di serie C, è stato scelto come arbitro Francesco D’Eusanio dalla sezione di Faenza. Si tratta di un arbitro con un precedente ufficiale con la squadra campana, avvenuto in passato e caratterizzato da polemiche. La gara si svolgerà allo stadio “Ciro Vigorito”.

Tempo di lettura: < 1 minuto È Francesco D’Eusanio della sezione arbitrale di Faenza, il fischietto al quale la Can di serie C ha affidato la gara Benevento-Arezzo, match valido come seconda giornata della Supercoppa di serie C in programma domani sera al “Ciro Vigorito”. Si tratta di un quinto anno e nella sua carriera ha incrociato in una sola occasione la Strega nella trasferta di Monopoli (ko 2-1) dello scorso 23 marzo quando convalidò una rete ai pugliesi viziata da un fallo evidente su Saio. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Nicola Morea di Molfetta e Roberto D’Ascanio di Roma 2. Il quarto ufficiale sarà Gioele Iacobellis della sezione di Pisa.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Supercoppa, Benevento-Arezzo: designato l’arbitro, un solo precedente con la Strega (con polemiche)

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