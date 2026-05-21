Jonathan Milan sembra essere vicino a perdere la maglia ciclamino al Giro d’Italia 2026, a meno di imprevisti o cambiamenti improvvisi. La sua posizione appare compromessa e le possibilità di mantenere il primato si riducono, secondo le ultime notizie. Nel frattempo, Narvaez si presenta come possibile sfidante per insidiare la leadership di Magnier, che attualmente detiene la maglia ciclamino. La corsa per questa classifica sembra arrivata a un punto cruciale, con pochi giorni ancora da disputare.

Salvo incredibili imprevisti e colpi di scena, Jonathan Milan non riuscirà a vincere la maglia ciclamino al Giro d’Italia 2026. Purtroppo il velocista della Lidl-Trek ha alzato bandiera bianca al termine di una caotica ed insidiosa dodicesima tappa, vinta a sorpresa con un grande colpo da finisseur dal belga Alec Segaert della Bahrain-Victorious. Poteva essere una frazione per velocisti ed invece l’azione della Movistar sul GPM di Bric Berton ha messo fuori dai giochi uno per uno gli sprinter più attesi, che già avevano sofferto in precedenza sul Colle Glovo. Il primo a staccarsi è stato il francese Paul Magnier e poi è toccato anche a Jonathan Milan. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Milan alza bandiera bianca per la maglia ciclamino. Narvaez può insidiare Magnier

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Sventola fiera la bandiera del Bandito - Coro ultras Milan [CON TESTO]

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