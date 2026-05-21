Milan | Allegri scatta il rinnovo

Il club di calcio di Milano ha annunciato ufficialmente il prolungamento del contratto con l’allenatore, confermando la volontà di mantenere la guida tecnica anche per le prossime stagioni. La decisione è stata comunicata in seguito a incontri tra la dirigenza e il tecnico, senza specificare i dettagli economici o la durata esatta del nuovo accordo. La conferma arriva dopo settimane di discussioni e si inserisce nel percorso di stabilità intrapreso dal club.

Il Milan ha deciso di puntare con convinzione su Massimiliano Allegri anche per le prossime stagioni. Con la qualificazione in Champions League ormai a un passo, si attiva automaticamente il prolungamento del contratto del tecnico livornese fino al 30 giugno 2028, come previsto dall’accordo firmato nell’estate 2025. Gerry Cardinale e la dirigenza rossonera considerano Allegri un pilastro fondamentale del progetto. L’americano apprezza il lavoro svolto dal tecnico, soprattutto la capacità di tenere unita la squadra nei momenti più difficili della stagione e di riportare il club in Europa con pragmatismo e risultati concreti. Non ci sarà alcuna trattativa formale: il rinnovo è già previsto e non è inserita alcuna clausola rescissoria nell’accordo. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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