Il club di calcio ha deciso di confermare l’allenatore, con il presidente che si prepara a incontrarlo nei prossimi giorni. È stato raggiunto un accordo per il rinnovo di contratto fino al 2028, senza clausole di uscita. La trattativa riguarda anche il prolungamento in Champions League e le operazioni di mercato future. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le notizie indicano che il rapporto tra club e tecnico continuerà senza interruzioni.

Battere il Cagliari, conquistare l’ingresso in Champions e poi andare avanti con Massimiliano Allegri in panchina. Il Milan che si avvicina alla “finale” di domenica sera a San Siro contro il Cagliari ha come priorità la conquista di un posto nelle prime quattro e il gruzzolo di milioni che arriverebbe dalla partecipazione alla coppa europea più prestigiosa. Compresi i ricavi garantiti dalla Uefa, gli incassi al botteghino e i bonus dagli sponsor la cifra si aggira sui cento milioni, come spiegato dal tecnico livornese. Da lunedì in poi, però, bisogna disegnare il futuro e l’ex allenatore della Juventus è considerato un tassello chiave.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Milan si tiene Allegri: Cardinale pronto ad accontentarlo. E scatta il rinnovo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Guardate il MILAN in partenza! Allegri e la POLEMICA CONTE-MAROTTA. Cuomo CHIARO

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Allegri Milan, avanti insieme: Cardinale punta sul tecnico per costruire il futuro! Dall’opzione per il rinnovo al progetto

Milan, Cardinale negli spogliatoi dopo il derby: ecco cosa ha detto ad Allegri e ai giocatoriDa quel giorno lì Cardinale non aveva più visto il derby della Madonnina allo stadio.

Il Milan si avvicina sempre di più all’obiettivo Champions. Contro il Cagliari l’ultimo step da non fallire. Capitolo Allegri: con la Champions scatta l’opzione per il rinnovo, ma si vedrà a fine stagione. #edicolarossonera x.com

Il Milan si gioca la Champions, venerdì torna in ritiroUn ultimo sforzo per raggiungere la Champions League, novanta minuti di tensione con un popolo in apprensione. Il Milan si gioca tutto con il Cagliari domenica sera a San Siro davanti a 70mila spettat ... ansa.it

[Vitiello] Modric si è allenato oggi indossando una maschera e vuole essere presente per Genoa-Milan. reddit

Genoa-Milan 1-2, Nkunku e Athekame: il Diavolo si tiene stretta la ChampionsI rossoneri tornano a vincere sotto gli occhi di Gerry Cardinale. Vasquez spaventa nel finale, ma Allegri è terzo a +2 su Como e Juventus ... ilgiorno.it