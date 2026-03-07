Roma riscatto Ghilardi | Ufficiale il trasferimento a titolo definitivo

La Roma ha ufficializzato il trasferimento di Daniele Ghilardi, che diventa così un giocatore giallorosso a titolo definitivo. La società ha concluso l’accordo con il club precedente, assicurandosi il difensore per il futuro senza possibilità di ritorno. Ghilardi, che in passato ha vestito altre maglie, si prepara a iniziare questa nuova avventura con la squadra capitolina.

Scattata la clausola nel 3-3 con la Juventus: investimento totale da 10,2 milioni per i Friedkin. La Roma blinda il futuro della propria retroguardia: Daniele Ghilardi è ufficialmente un calciatore giallorosso a titolo definitivo. Il pareggio pirotecnico per 3-3 maturato all'Olimpico contro la Juventus ha fatto scattare la clausola di riscatto obbligatorio inserita nell'accordo con il club di provenienza. Come rivelato dal giornalista Filippo Biafora de Il Tempo, la condizione contrattuale prevedeva la trasformazione del trasferimento da temporaneo a permanente al raggiungimento del primo punto in classifica ottenuto dalla squadra di Gian Piero Gasperini a partire dal 1° marzo 2026.