Il Genoa ha ufficializzato il riscatto del giocatore proveniente dal Milan, dopo aver raggiunto la salvezza matematica nella stagione in corso. La società ha concordato un pagamento di 10 milioni di euro per l'acquisto definitivo. La firma del contratto è avvenuta nelle ultime ore, chiudendo così il trasferimento tra le due squadre. La decisione segna la conclusione di una trattativa iniziata durante la stagione.

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© Calcionews24.com - Colombo Genoa, scatta il riscatto con la salvezza matematica: 10 milioni al Milan. I dettagli

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