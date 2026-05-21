Migranti l' allarme della Cgil | Alloggi insufficienti e permessi di soggiorno in ritardo la Prefettura dia risposte
Il Coordinamento migranti della Cgil ha manifestato preoccupazione riguardo alle condizioni di accoglienza nella zona, evidenziando tempi lunghi per il rilascio dei permessi di soggiorno e una carenza di alloggi disponibili. La protesta si concentra sulla necessità di risposte immediate da parte della Prefettura di Ravenna, richiesta che si accompagna alla richiesta di convocare un tavolo territoriale dedicato all’immigrazione. Le criticità emerse riguardano anche le strutture di accoglienza, che risultano insufficienti a gestire le esigenze dei migranti presenti nel territorio.
Permessi di soggiorno in ritardo, carenza di alloggi e difficoltà nei centri di accoglienza. Questi i temi che muovono la protesta del Coordinamento migranti della Cgil che chiede d'urgenza risposte dalla Prefettura di Ravenna e la convocazione del Consiglio territoriale per l’immigrazioneI. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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Post ipocrita due righe di circostanza x pulire l immagine e la coscienza quando nn ve ne frega una cippa.. continuate a negare che ci sia allarme sicurezza negate che gli immigrati siano (quasi) tt delinquenti fate i buonisti x poi scrivere 4 righe quando c è una x.com
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