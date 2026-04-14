Voglio vedere i permessi di soggiorno | è polemica per la richiesta di un arbitro a due calciatori prima della gara Siamo allibiti

Da ilfattoquotidiano.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una partita, un arbitro ha chiesto a due calciatori di mostrare i permessi di soggiorno, suscitando reazioni di sorpresa e polemiche. La richiesta è avvenuta prima dell'inizio della gara, con la motivazione di verificare l’autenticità dei documenti, che potrebbero essere falsificati. La scena ha generato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre le autorità sportive stanno valutando l’accaduto.

“Voglio vedere i permessi di soggiorno, perché i documenti potrebbero essere contraffatti .”. La richiesta, più o meno testuale, è stata formulata da un arbitro del campionato di Seconda Categoria (girone M), quando nel campo sportivo comunale di Polverara, in provincia di Padova, ha verificato i cartellini delle due squadre che di lì a breve sarebbero scese in campo, ovvero la locale San Fidenzio Polverara e gli ospiti della Polisportiva San Precario di Padova. Tra i documenti che gli erano stati esibiti, l’arbitro aveva in mano le carte d’identità di due ragazzi africani, dalla pelle nera, e così si è rivolto all’accompagnatrice del San Precario per acquisire la prova che gli extracomunitari fossero in possesso anche del permesso di soggiorno in Italia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Arbitro chiede il permesso di soggiorno a due calciatori per farli giocare. È polemica: «Razzismo». Indaga la FedercalcioPOLVERARA (PADOVA) - «Se volete giocare dovete mostrarmi il permesso di soggiorno».

Arbitro chiede permesso di soggiorno a due giocatori, polemica in Seconda categoriaUn arbitro ha chiesto al dirigente della squadra San Precario di mostrare il permesso di soggiorno di due giovani giocatori extracomunitari.

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