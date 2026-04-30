Nidi di Roma il Campidoglio chiede la proroga della graduatoria | Il governo ci dia risposte

Il Campidoglio ha richiesto al governo una proroga della graduatoria per le assunzioni delle educatrici dei nidi a Roma, poiché la validità scadrà con la fine dell’anno educativo 202627. La scadenza si avvicina e la questione resta aperta, con il Comune che attende risposte ufficiali. La fine della validità della graduatoria potrebbe influenzare le assunzioni previste per il prossimo anno scolastico.

Una scadenza che è sempre più vicina. E che preoccupa: la fine dell’anno educativo 202627 segnerà la fine della validità della graduatoria per le assunzioni delle educatrici dei nidi a Roma. La “lista” però è ancora lunga e c’è il rischio concreto di lasciare alla porta numerose lavoratrici.🔗 Leggi su Romatoday.it

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#Nidi, aperte da oggi le iscrizioni per il mese di luglio 2026. Domande online entro il 12 maggio. L'iscrizione è riservata a bambine e bambini che nell’anno educativo in corso già frequentano un nido di Roma Capitale. Info e avviso ow.ly/rBGw50 x.com