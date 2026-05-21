È stato presentato un nuovo progetto dedicato al miele italiano, chiamato L’Alveare Parlante, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e la produzione locale. Il progetto coinvolge venti apicoltori che saranno scelti come ambasciatori del gusto italiano. Al momento, non sono state fornite dettagli specifici su come questo cambiamento influenzerà le scelte dei consumatori al supermercato. La presentazione si è concentrata sulla promozione del miele di produzione nazionale e sui protagonisti di questa iniziativa.

? Domande chiave Come cambierà il modo in cui scegliamo il miele al supermercato?. Chi sono i venti apicoltori che diventeranno ambasciatori del gusto italiano?. Perché la narrazione dei produttori è fondamentale per salvare la biodiversità?. Cosa accadrà nel maggio 2027 con il culmine di questo progetto?.? In Breve Bando nazionale selezionerà venti apicoltori tramite concorso Tre Gocce d'Oro dell'Osservatorio Nazionale Miele.. Partecipano Stefano Dal Colle, Mariacristina Villani, Lucia Piana e l'onorevole Marina Marchetto Aliprandi.. L'Italia vanta oltre 60 varietà di miele uniflorale e ricche comunità di impollinatori.. Il ciclo di attività e storytelling culminerà con un evento celebrativo nel maggio 2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Miele Made in Italy: nasce L’Alveare Parlante per valorizzare il territorio

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Bee Farm Sagl: Costruire Valore tra Territorio, Prodotto e Impresa | Storytime – Evoluzione Radio

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