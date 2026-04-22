Salone del Mobile Valditara | Valorizzare e diffondere la bellezza del made in Italy che nasce nelle scuole

Durante il Salone del Mobile, un rappresentante del ministero ha dichiarato di aver osservato numerose creazioni provenienti dalle scuole italiane e ha sottolineato l'importanza di promuovere e valorizzare il design e l’artigianato italiani. Ha inoltre evidenziato come molte delle opere esposte siano frutto del lavoro svolto dagli studenti, evidenziando il ruolo delle istituzioni scolastiche nel diffondere e sostenere la creatività e le competenze del settore.

“Oggi ho visto straordinarie espressioni del nostro made in Italy e ho visto anche realizzazioni fantastiche fatte dalle nostre scuole”. Con queste parole il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha commentato la sua visita al Salone del Mobile di Milano, kermesse mondiale dedicata al design e all’arredamento. Il titolare del dicastero di viale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Salone del Mobile, la cucina made in Italy vale oltre 3 miliardiÈ uno dei ritorni più attesi quello della biennale EuroCucina - FTK Technology For the Kitchen al Salone del Mobile. Salone del Mobile 2026, Intesa Sanpaolo supporta il design e la filiera del Made in ItalyIntesa Sanpaolo, partner istituzionale del Salone del Mobile di Milano, rinnova il proprio impegno a fianco delle imprese del design e del sistema... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Salvini stoppa Lupi come candidato sindaco: Sto vedendo persone fuori dalla politica; Video politica: tutti i video di politica con le notizie sempre aggiornate - Virgilio Video; Dl sicurezza, verso nuovo decreto per cancellare l'incentivo agli avvocati per i rimpatri; Dl Sicurezza le opposizioni scatenano il caos Meloni | Nessun pasticcio Il governo porrà la fiducia domani il voto. Salone del Mobile, Valditara: Valorizzare e diffondere la bellezza del made in Italy che nasce nelle scuoleOggi ho visto straordinarie espressioni del nostro made in Italy e ho visto anche realizzazioni fantastiche fatte dalle nostre scuole. Con queste parole il ministro dell’Istruzione e del Merito, ... orizzontescuola.it Valditara: Tra qualche settimana al via psicologo nelle scuole(LaPresse) Con l'introduzione dello psicologo nelle scuole, tra qualche settimana daremo una risposta importante al disagio psicologico, che ... stream24.ilsole24ore.com A margine della inaugurazione del Salone del Mobile, il Sindaco Andrea Orlandi ha visitato l'Ufficio Controllo Traffico attivo negli spazi di Fiera Milano Rho insieme con il Comandante della Polizia Locale Antonino Frisone. L'Ufficio vede impegnato personal - facebook.com facebook Oggi al Salone del Mobile per portare l’attenzione del Governo a una filiera fondamentale del Made in Italy x.com