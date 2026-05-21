Una celebrità di Hollywood, nota anche come madre di due figli, ha condiviso riflessioni sulla maternità, sottolineando che ogni donna ha un’idea diversa di cosa significhi essere una buona madre. La sua intervista si è concentrata sulla varietà di esperienze legate all’educazione dei figli, evidenziando che non esiste un’unica strada giusta. Una psichiatra ha commentato che una presenza adeguata è sufficiente per contribuire allo sviluppo sano di un bambino, senza entrare nel dettaglio di metodi specifici.

Maternità: il pericolo del mito della perfezione messo in evidenza da Michelle Pfeiffer Quando si parla di «buona maternità», il rischio di cadere in una semplificazione è molto, molto alto. Oggi, infatti, la maternità viene spesso raccontata come una sfida da affrontare senza sbavature, quasi una performance da raggiungere. Ma la psicologia ci dice l’esatto contrario. Come spiega la dottoressa Elisa Stefanati, psicoterapeuta EMDR presso Poliambulatorio Aesthe Medica di Ferrara, «non esiste la madre perfetta, ma una madre sufficientemente presente, sufficientemente sintonizzata e capace di crescere insieme al proprio bambino anche come donna». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Michelle Pfeiffer: «Tutte cerchiamo di essere la miglior madre possibile, ma per ognuna di noi questo significa qualcosa di diverso». La psichiatra: «Per favorire lo sviluppo sano di un figlio basta una presenza sufficientemente adeguata»

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