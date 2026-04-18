Michelle Pfeiffer, attrice di Hollywood di 67 anni, ha condiviso di soffrire di insonnia, specificando che il suo corpo si sveglia regolarmente alle due di notte. In passato, ha raccontato di aver provato paura di fallire e di come gli altri avrebbero potuto giudicarla o scriverne. È considerata una delle attrici più amate e iconiche del cinema.

È una delle attrici più iconiche e più amate di Hollywood. Oggi Michelle Pfeiffer ha 67 anni e il fascino intatto. In cantiere la star ha due progetti pronti: il primo è “The Madison “, serie drammatica creata da Taylor Sheridan. Protagonista è la famiglia benestante newyorkese dei Clyburn, che si trasferisce nel Montana. Sconvolti da un’impensabile tragedia, i protagonisti, guidati da Stacy (Michelle Pfeiffer), cercano la guarigione attraverso la natura selvaggia, affrontando il lutto. Il secondo progetto, invece, è la serie “ Margo ha problemi di soldi”. La vicenda ruota attorno a Margo (Fanning), aspirante scrittrice che ha recentemente abbandonato l’università, figlia di un’ex cameriera di Hooter’s (Pfeiffer) e di un ex wrestler professionista (Offerman).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Soffro di insonnia e il mio corpo ama svegliarsi alle due di mattina. In passato ero impaurita, avevo paura di fallire e di quello che la gente avrebbe poi detto e scritto su di me”: così Michelle Pfeiffer

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