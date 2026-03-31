The Madison è una delle rivelazioni del 2026 | perché tutti parlano della serie di Paramount+ con Michelle Pfeiffer e Kurt Russell

Da amica.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La serie The Madison, disponibile su Paramount+, sta attirando molta attenzione nel 2026, grazie alla presenza di Michelle Pfeiffer e Kurt Russell. La produzione, firmata da Taylor Sheridan, sta ricevendo numerosi commenti positivi e si sta imponendo come una delle principali novità dell’anno. Da settimane, gli appassionati e i critici discutono delle sue trame e delle interpretazioni degli attori.

Taylor Sheridan non sbaglia un colpo quando si tratta di fare televisione. Ormai è così da qualche anno. E The Madison ne è l’ennesima dimostrazione. Anche se questa volta il gioco è completamente diverso. Niente pistole, niente sangue, niente Dutton, la dinastia che ci ha conquistati in Yellowstone. Qui troviamo solo una famiglia che ha perso tutto e deve imparare, nel mezzo del Montana, a ritrovarsi. La prima stagione conta 6 episodi, già tutti disponibili sulla piattaforma di Paramount+ Ma perché tutti parlano di The Madison, al di qua e al di là dell’Oceano? Perché nei suoi primi dieci giorni ha raggiunto 8 milioni di visualizzazioni globali, diventando il lancio più grande di sempre per una serie ideata da Sheridan. 🔗 Leggi su Amica.it

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