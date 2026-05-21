Il cantante annuncia un cambio di direzione nella sua musica, dichiarando di voler abbandonare le canzoni tristi per concentrarsi su brani che facciano sorridere. Ha anche deciso di limitare l’ascolto di alcune sue canzoni ai più grandi, per evitare che i minori siano esposti a testi non adatti alla loro età. Questa scelta arriva dopo un periodo di riflessione sulla propria produzione artistica e sul rapporto con il pubblico più giovane.

Tenere lontano dalla portata dei bambini cresciuti col sogno di cantare un giorno a San Siro. “Questo disco mi somiglia più di qualsiasi altro, perché non segue logiche di mercato, non cerca l’approvazione facile; è come una medicina col suo bugiardino che ti mette in guardia sui suoi possibili effetti collaterali” spiega Michele Bravi nel salotto di “Soundcheck”, il format musicale disponibile sul sito web e sui social del nostro giornale, parlando della sua ultima fatica discografica “Commedia musicale”. “Che un album così possa causare ‘insuccesso’, l’ho scritto nero su bianco nel titolo di una canzone non per provocazione, ma perché negli anni ho visto troppe dinamiche discografiche soffocare la libertà artistica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Michele Bravi cambia tutto: ‘Basta canzoni tristi, ora voglio far sorridere’

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Sanremo 2026 - Michele Bravi canta Prima o poi

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