michele bravi presenta commedia musicale il nuovo album tra canzoni e musical la video intervista su amicait

(askanews) – Più di un album, quasi un musical, dove canzoni, teatro, messa in scena si fondono e trovano una via unica. È Commedia Musicale, il nuovo progetto di Michele Bravi. «È un album che ha un po’ la presunzione di unire il linguaggio della musica pop con la tradizione teatrale, con la commedia musicale ed è la ragione, per cui il “genere” diventa il titolo perché è una scommessa. Nasce trasversale e pop e quindi è una scommessa che ho provato a fare in questo disco: c’è tutto il mio gusto musicale. Piacerà? Non lo so». Prodotto da Michele Bravi insieme a Carlo di Francesco, il disco raccoglie 11 brani che fanno da colonna sonora a una quotidianità buffa e comicamente goffa.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Michele Bravi presenta "Commedia musicale", il nuovo album tra canzoni e musical. La video-intervista su Amica.it

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