Michele Bravi ospite a ‘Verissimo’

Michele Bravi sarà ospite di ‘Verissimo’ sabato 7 marzo. Recentemente ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano ‘Prima o poi’. La sua presenza in televisione si inserisce tra le sue ultime apparizioni pubbliche. La trasmissione andrà in onda nel pomeriggio e vedrà l’artista confrontarsi con gli ospiti e il pubblico a casa.

Ha da poco partecipato al Festival di Sanremo con la sua 'Prima o poi' e sabato 7 marzo sarà tra gli ospiti di 'Verissimo'. Michele Bravi è pronto a raccontarsi, con schiettezza e delicatezza, a Silvia Toffanin. Michele Bravi: chi è Nato a Città di Castello, in provincia di Perugia, il 19 dicembre 1994. Si appassiona alla musica sin da bambino e per questo canta nel coro infantile della sua città. Studia successivamente pianoforte e chitarra e vince una borsa di studio all'Accademia Visionaria di Città di Castello. Nel frattempo si diploma al liceo classico. La notorietà Il successo arriva nel 2013 con la partecipazione a 'X-Factor', dove gareggia nella categoria 'Uomini under' guidata in quell'edizione da Morgan.

