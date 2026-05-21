Michelagnoli | Contributi agli affitti per una Pistoia dei giovani

Gabriele Michelagnoli, candidato con Civici e Riformisti, ha annunciato un progetto dedicato ai giovani nella città di Pistoia. L’obiettivo è creare un ambiente più accessibile e favorevole alle nuove generazioni, con interventi specifici e sostegni dedicati. La proposta include contributi per le spese di affitto, pensati per favorire l’autonomia e il coinvolgimento dei giovani nella vita cittadina. La proposta mira a rispondere alle esigenze di chi cerca un alloggio e vuole rimanere nel territorio.

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PISTOIA Una città a misura di giovani. È l’obiettivo di Gabriele Michelagnoli, candidato con Civici e Riformisti. Una Pistoia che tenga in dovuta considerazione le nuove generazioni e che si renda terreno fertile per crescita e formazione. Proprio sull’ istruzione, in senso ampio, si sofferma il giovane candidato: "Serve accelerare sull’ Università, con l’offerta formativa concentrata sui settori chiave per la città. Per la scuola credo sia importante introdurre i corsi di educazione sessuale e affettiva e, potendo, vorrei replicare il modello della consulta degli studenti anche alle scuole medie, perché dal confronto con i giovanissimi possono essere tratti spunti molto importanti". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Michelagnoli: "Contributi agli affitti per una Pistoia dei giovani" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Contributi regionali per gli affitti, l'affondo dei sindacati: "Insufficienti senza edilizia sociale a canone mitigato"“I contributi regionali per gli affitti sono del tutto insufficienti se non accompagnati dall’aumento dell’offerta di edilizia pubblica e sociale a... Liuc, contributi ai giovani talenti: consegnate 10 borse di studio agli studentiCastellanza (Varese), 12 marzo 2026 – Dieci borse di studio sono state consegnate martedì all’Università Liuc, alla presenza del rettore Anna... CASA. NUOVE RISORSE PER IL CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI PER GIOVANI LAVORATORIBottero: Finanziamo con ulteriori 353mila euro la misura destinata ad aiutare lavoratrici e lavoratori under 35 con il pagamento del canone di locazione (mi-lorenteggio.com) Milano, 16 maggio 2026 – ... mi-lorenteggio.com Contributi agli affitti, online i bandi per Trieste e UdineIl nuovo bando relativo al Fondo affitti 2026 del Comune di Udine, garantito dagli investimenti regionali, aprirà il 4 marzo. Le categorie dei beneficiari rimangono invariate rispetto allo scorso anno ... rainews.it