Liuc contributi ai giovani talenti | consegnate 10 borse di studio agli studenti

Castellanza (Varese), 12 marzo 2026 – Dieci borse di studio sono state consegnate martedì all’Università Liuc, alla presenza del rettore Anna Gervasoni e dell’amministratore delegato e vicepresidente Roberto Grassi. Si tratta di dieci contributi su fondi privati, per un ammontare complessivo di 36.500 euro. Tra i donatori intervenuti, anche due novità: Sicor (le cui borse sono andate a Marta Rosato e Giuseppe Sallese) e Fondazione Villoresi Poggi (donate a Riccardo Perfetto e Matteo Tristano). Sono stati consegnati anche i contributi stanziati da I-aer, Istituto di formazione e ricerca economica (che ha finanziato tre borse andate a Alessandra Crotti, Sara Piccerillo e Andrea Silvano Pracchi), Maghetti (una borsa assegnata a Stefano Mansi) e Rotary La Malpensa (2 borse, raccolte da Amici Liuc, andate a Lisa Todeschini e Carola Verdelli). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

