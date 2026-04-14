Contributi regionali per gli affitti l' affondo dei sindacati | Insufficienti senza edilizia sociale a canone mitigato

Da palermotoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I sindacati hanno commentato che i contributi regionali destinati agli affitti risultano insufficienti se non vengono integrate con un incremento dell’edilizia pubblica e sociale a canone ridotto. La richiesta si concentra sulla necessità di aumentare l’offerta di alloggi a prezzi accessibili per rispondere alle esigenze delle fasce più deboli della popolazione. La posizione viene espressa in un momento di confronto tra le parti sui fondi destinati al settore abitativo.

“I contributi regionali per gli affitti sono del tutto insufficienti se non accompagnati dall’aumento dell’offerta di edilizia pubblica e sociale a canone mitigato. Una famiglia su quattro è infatti in difficoltà nell’Isola, considerando che delle 300 mila che vivono in affitto almeno 60 mila.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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