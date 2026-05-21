Michael Jordan e l’ultima telefonata alla professoressa del liceo Etta | non si vedevano da 40 anni

Michael Jordan ha effettuato una videochiamata con la sua ex insegnante del liceo Laney di Wilmington, in North Carolina, dopo averne parlato per molti anni. La telefonata rappresenta l’ultimo contatto tra i due, avvenuto a 40 anni di distanza dall’ultimo incontro. L’ex insegnante aveva espresso il desiderio di parlare con lui, e lui ha deciso di esaudire questa richiesta, mettendo fine a un’attesa durata decenni.

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