Michael Eneramo muore a 40 anni in campo l'ex attaccante della Nigeria stroncato da un malore

Durante una partita di calcio amatoriale a Kaduna, un ex attaccante nigeriano di 40 anni è morto a causa di un malore. La tragedia si è verificata sul campo, mentre si svolgeva l'incontro tra le squadre amatoriali. Dopo aver concluso la carriera, l’ex calciatore aveva avviato un’accademia per giovani talenti nel suo paese. La notizia ha suscitato sgomento tra i presenti e tra gli appassionati di calcio locale.