Michael Eneramo muore a 40 anni in campo l'ex attaccante della Nigeria stroncato da un malore
Durante una partita di calcio amatoriale a Kaduna, un ex attaccante nigeriano di 40 anni è morto a causa di un malore. La tragedia si è verificata sul campo, mentre si svolgeva l'incontro tra le squadre amatoriali. Dopo aver concluso la carriera, l’ex calciatore aveva avviato un’accademia per giovani talenti nel suo paese. La notizia ha suscitato sgomento tra i presenti e tra gli appassionati di calcio locale.
La tragedia avvenuta a Kaduna, durante una partita di calcio amatoriale. Dopo il ritiro, Eneramo aveva aperto un'accademia per giovani talenti nel suo paese natale.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Stroncato da un malore a 53 anni. Scandiano piange Luca Corradini. Per anni volontario della CriUn malore improvviso, causato da un probabile infarto fulminante, ha stroncato la notte scorsa il 53enne Luca Corradini.
Louis Toffè muore a 54 anni al volante del suo camion stroncato da un malore. L'uscita di strada e i tentativi di rianimarloBORGO VENETO (PADOVA) - Un camionista di 54 anni è morto stamattina, sabato 7 febbraio, dopo aver accusato un malore alla guida del suo automezzo.
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Si parla di: Morte improvvisa dell'ex stella nigeriana dell'Espérance de Tunis, Michael Eneramo.
Michael Eneramo muore a 40 anni in campo, l’ex attaccante della Nigeria stroncato da un maloreL'ex attaccante della Nigeria, Michael Eneramo, è morto a 40 anni dopo essere stato colpito da un arresto cardiaco mentre partecipava a una partita locale a Kaduna, la sua città natale. Il malore è st ... fanpage.it
Calcio nigeriano in lutto: Michael Eneramo muore durante una partita amatorialeIl calcio africano è in lutto. Michael Eneramo è morto all’età di 40 anni a seguito di un arresto cardiaco avvenuto mentre. tuttomercatoweb.com