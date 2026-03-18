michael b jordan ha un fisico da oscar ecco come lo mantiene

Michael B. Jordan ha un fisico invidiabile grazie a un regime di allenamento e dieta che segue da tempo. La sua preparazione fisica non è legata a un ruolo cinematografico specifico, ma si basa su un impegno costante nel mantenere un corpo tonico e definito. L’attore si dedica regolarmente all’attività fisica e si alimenta con attenzione.

Il fisico scultoreo di Michael B. Jordan non è il frutto di un allenamento mirato alla preparazione di un film, la solita trasformazione hollywoodiana: qualche mese di palestra, dieta ferrea e via. L’attore americano, premiato con l’Oscar come miglior attore per il doppio ruolo nel film Sinners, è il risultato di un lavoro costruito negli anni, fatto di allenamenti sistematici, disciplina alimentare e una cura maniacale del corpo. Michael B. Jordan in Sinners Un rapporto con l’allenamento che Jordan ha iniziato più di un decennio fa, quando si è preparato per ruoli fisicamente impegnativi come lo spin-off di Creed. Da allora il suo corpo è diventato uno strumento di lavoro da mantenere e modellare a seconda del personaggio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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