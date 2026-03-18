A Vicenza, un uomo di 31 anni, appena uscito dal carcere poche ore prima, è stato arrestato dopo aver minacciato un’altra persona con un coltello. L’individuo è stato fermato dalle forze dell’ordine con l’accusa di rapina aggravata e resistenza. L’episodio si è verificato nel centro della città, coinvolgendo direttamente il 31enne e un altro uomo.

Un arresto in un intervento della Polizia nella notte tra il 17 e il 18 marzo a Vicenza. Un cittadino senegalese di 31 anni è stato fermato con l’accusa di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver minacciato con un’arma un uomo americano per sottrargli il cellulare e del denaro. La fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nelle prime ore del 18 marzo 2026, quando la Squadra Volanti della Questura di Vicenza ha tratto in arresto il sospettato. L’intervento degli agenti è stato reso possibile grazie a una segnalazione della Radiomobile dei Carabinieri, che aveva diffuso una nota di ricerca corredata da un fotogramma delle telecamere di sorveglianza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Arrestato a Vicenza un 31enne che aveva lasciato il carcere poche ore prima, cosa ha fatto

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