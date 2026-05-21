Mi sono stufato di essere chiamato in causa da chi non ha il coraggio di metterci la faccia

Un recente sondaggio sulla corsa alle amministrative a Terni ha riacceso il dibattito tra gli attori politici locali. Le dichiarazioni di un candidato hanno evidenziato frustrazione nei confronti di chi, secondo lui, preferisce evitare confronti diretti e responsabilità pubbliche. La discussione si concentra sulle possibili scelte degli elettori e sulle candidature in lizza, mentre le prossime settimane potrebbero chiarire le strategie dei diversi schieramenti in vista del voto.

Lo “spettro” del nuovo sondaggio su chi sarà il nuovo sindaco di Terni continua ad aggirarsi nelle stanze della politica. Dove, tra le altre cose, a destare una certa curiosità è stato l’accoppiamento tra i possibili candidati di un ticket elettorale che vedrebbe tra i papabili di Dimensione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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