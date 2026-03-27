Viabilità a Bivongi Versace | Mi farò carico dei problemi sono abituato metterci la faccia

Da reggiotoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rappresentante istituzionale ha dichiarato di essere presente e disponibile a risolvere le criticità legate alla viabilità e alla sicurezza delle strade di collegamento nel territorio di Bivongi. Ha sottolineato di essere abituato a prendersi carico dei problemi e di essere disposto a metterci la faccia. Ha inoltre evidenziato la necessità di un impegno congiunto da parte di tutte le istituzioni coinvolte per affrontare la situazione.

Il sindaco Metropolitano facente funzioni è intervenuto a una assise pubblica sulle questioni che interessano il territorio Sono le parole del sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace intervenuto a Bivongi a un’assemblea pubblica dal titolo “Messa in sicurezza della SP95. Focus sulla diga subalvea e soluzioni infrastrutturali”, promossa dalla sindaca Grazia Zaffino. Dopo una relazione del geologo Bruno Furina, è intervenuto per spiegare le fasi operative degli interventi della Città Metropolitana, il Responsabile Servizio Tutela del territorio e Ambiente Antonio Siclari. Erano presenti in sala i sindaci di Stilo Giorgio Tropeano e di Pazzano Franco Valenti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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© Reggiotoday.it - Viabilità a Bivongi, Versace: "Mi farò carico dei problemi, sono abituato metterci la faccia"

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