Francesco Modesto, allenatore del Mantova, ha parlato delle sue esperienze da quando ha lasciato l’Atalanta, sottolineando di aver deciso di mettersi in gioco. Ha aggiunto di essere orgoglioso di essere chiamato l’erede di Gasperini. Dopo aver raggiunto l’obiettivo salvezza in Serie B, Modesto si è espresso con soddisfazione, condividendo il suo punto di vista sulla stagione appena conclusa.

Mercato Juve, una difesa da riformare: Kim il grande sogno, Stones l’alternativa! Tutti i nomi Gasperini Roma, pieni poteri dopo l’addio di Ranieri: così vuole cambiare il mercato, lo staff e i medici! Muharemovic Inter, si intromette la Juve: che intrigo per il difensore del Sassuolo! Ausilio non vuole andare oltre i 25 milioni Infortunio Modric, voglia di Champions con il Milan: il croato brucia le tappe! Maschera protettiva per essere in panchina già con l’Atalanta Gasperini Roma, pieni poteri dopo l’addio di Ranieri: così vuole cambiare il mercato, lo staff e i medici! Zampolli insiste: «Italia ripescata ai Mondiali? Partita ancora aperta, ho contattato Infantino con l’appoggio di Trump.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Modesto si racconta: «Quando ho lasciato l’Atalanta mi sono messo in gioco, mi fa onore essere chiamato l’erede di Gasperini»

Notizie correlate

“Non mi hanno più chiamato in tv, non ho idea del perché, non sono l’unico. Il mio corpo ha provato ad adeguarsi emotivamente e ho iniziato a soffrire di attacchi di panico”: Beppe Braida raccontaIl comico racconta lo stop improvviso dopo il 2009, la “evaporazione” dello spettacolo e la rinascita tra teatri e live: “Scoprii da TvBlog di essere...

Ho chiamato un criminale e mi ha fatto capire come si fa una truffa con un smsUn finto bonifico, buona parlantina e il fattore paura dalla sua parte: ecco la formula che frutta molti soldi con la tecnica del vishing “Guardi che...