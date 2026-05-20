Antonella Bundu legata e trascinata stretta al collo video choc attivisti Flotilla in ginocchio Ben Gvir | Benvenuti in Israele
In un video diffuso dagli attivisti della Flotilla diretta verso Gaza, si vede Antonella Bundu legata con le mani dietro la schiena e trascinata per il collo da membri delle forze di sicurezza israeliane. Gli attivisti sono stati arrestati in acque internazionali mentre cercavano di raggiungere la destinazione. Tra loro, ci sono anche altri coinvolti, tutti fermati durante il tentativo di ingresso nella zona controllata da Israele. Un funzionario israeliano ha commentato l’operazione con un messaggio di benvenuto.
Antonella Bundu legata con le mani strette dietro la schiena e trascinata per il collo con tutti gli attivisti della Flotilla diretta verso Gaza arrestati in acque internazionali da Israele. Frame Video Ben Gvir (X) “Welcome to Israel”, così il ministro Ben Gvir nel video choc diffuso via social. Legati come Antonella Bundu, anche bendati, trascinati e ammassati a terra in ginocchio tutti gli attivisti della Flotilla arrestati da Israele. (Foto Fb Alessandro Franchi) Sono cinque i toscani. Con Antonella Bundu, candidata presidente Toscana Rossa regionali Toscana 2025, e Dario Salvetti, leader collettivo ex Gkn, ci sono Claudio e Federico Paganelli, Alfonso Coletta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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