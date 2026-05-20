Antonella Bundu legata e trascinata stretta al collo video choc attivisti Flotilla in ginocchio Ben Gvir | Benvenuti in Israele

In un video diffuso dagli attivisti della Flotilla diretta verso Gaza, si vede Antonella Bundu legata con le mani dietro la schiena e trascinata per il collo da membri delle forze di sicurezza israeliane. Gli attivisti sono stati arrestati in acque internazionali mentre cercavano di raggiungere la destinazione. Tra loro, ci sono anche altri coinvolti, tutti fermati durante il tentativo di ingresso nella zona controllata da Israele. Un funzionario israeliano ha commentato l’operazione con un messaggio di benvenuto.

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