Antonella Bundu ammanettata e presa per il collo | il video choc tra gli attivisti della Flotilla fermati in Israele

Un video diffuso mostra un’operazione delle forze di sicurezza israeliane che ha coinvolto un’attivista, ripresa mentre viene ammanettata e presa per il collo, prima di essere condotta via dagli agenti dello Shin Bet. L’episodio si è verificato durante un'operazione contro un gruppo di attivisti a bordo di una nave della Flotilla, fermati in acque israeliane. La registrazione ha suscitato reazioni di sdegno tra i sostenitori dell’attivista e della causa da lei rappresentata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Firenze, 20 maggio 2026 – Le mani dietro la schiena, ammanettata, poi presa per il collo e portata via dagli agenti dello Shin Bet. Nel video choc al porto israeliano di Ashdod, dove gli attivisti della Global Sumud Flotilla sono stati ammassati - in ginocchio e bendati - appare anche lei, l'ex candidata governatrice della Regione Toscana, Antonella Bundu. Il ministro Ben-Gvir: “Benvenuti in Israele”. Gli attivisti della Flotilla sono circondati dagli agenti. Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir li deride, sventolando la bandiera israeliana. "Ecco come accogliamo i sostenitori del terrorismo", scrive pubblicando il video su X. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Antonella Bundu ammanettata e presa per il collo: il video choc tra gli attivisti della Flotilla fermati in Israele ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Antonella Bundu e Dario Salvetti a bordo Flotilla fermati da Israele: “Siamo sotto attacco. E’ un rapimento”Antonella Bundu e Dario Salvetti a bordo della Don Juan con la Flotilla verso Gaza sono stati intercettati martedì 19 maggio dalla Marina militare... Flotilla, gli attivisti fermati da Israele sono in sciopero della fameRoma, 20 maggio 2026 – Ottantasette attivisti a bordo della Global Sumud Flotilla, fermati dall'Idf e diretti in Israele, hanno iniziato uno sciopero... Antonella Bundu ammanettata e presa per il collo: il video choc tra gli attivisti della Flotilla fermati in IsraeleLe immagini pubblicate sui social dal ministro israeliano Ben-Gvir. L’ex candidata governatrice della Toscana appare con le mani dietro la schiena mentre viene trascinata via dagli agenti al porto di ... lanazione.it Global Sumud Flotilla, intercettata la barca con Antonella Bundu e Dario SalvettiÈ stata intercettata la Don Juan, la barca della Global Sumud Flotilla su cui viaggiavano anche Antonella Bundu, già consigliera comunale a Firenze ... gonews.it