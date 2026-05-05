Prodi prende a legnate il campo largo | Chiunque potrebbe essere il Bertinotti che fa saltare tutto…

Durante un evento a Bologna, Romano Prodi ha espresso il desiderio di tornare a Palazzo Chigi, facendo riferimento alla possibilità che qualcuno possa far saltare tutto come nel passato. Nel suo intervento, ha anche commentato la situazione politica attuale, mettendo in guardia contro il rischio che chiunque potrebbe assumere ruoli di responsabilità e destabilizzare l’assetto esistente. Le sue parole hanno attirato l’attenzione sui rischi legati alle tensioni tra le forze politiche.

“Sento nostalgia di palazzo Chigi”. Una minaccia? Romano Prodi in uno passaggio del suo intervento a Bologna lancia una serie di segnali. A questa nostalgia della presidenza del Consiglio si aggiungono legnate al Campo Largo, alla Schlein, al futuro della coalizione. Punture che aveva già dato in svariate occasioni. “Mi chiede se al centrosinistra serve un altro Prodi? No, ce ne vuole uno migliore. Il passato non si ripete, ma la battaglia politica è bella. Quando mi hanno segato alla Presidenza della Repubblica a me non piaceva fare il Presidente della Repubblica, ma il presidente del Consiglio. E confesso che quando passo da piazza Colonna ho ancora una certa nostalgia”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Prodi prende a legnate il campo largo: “Chiunque potrebbe essere il Bertinotti che fa saltare tutto…” Notizie correlate De Luca ci riprova: lo Sceriffo vuole Salerno per la quinta volta e fa saltare il campo largoVincenzo De Lucaci riprova e torna alla ribalta con sette liste con l’intenzione di indossare per laquinta volta la fascia tricolore per la città di... Silvia Salis a Che Tempo Che Fa: "Io leader campo largo? Devo dimostrare essere una brava sindaca"“Io al momento penso che devo dimostrare di essere una brava sindaca per la mia città.