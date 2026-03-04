Fumagalli come Di Canio il portiere si fa male e lui si ferma invece di segnare | vincere non è tutto

Durante la partita tra Reggiana e Sudtirol, l’attaccante degli emiliani Tommaso Fumagalli ha scelto di fermarsi invece di approfittare dell’infortunio del portiere avversario. Il gesto ha attirato l’attenzione per la sua spontaneità e rispetto, dimostrando un comportamento che va oltre la semplice ricerca della vittoria. La scena si è svolta sotto gli occhi dei presenti, lasciando un esempio di sportività.