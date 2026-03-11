ChatGpt? Mi ha allenato l’ho usato come psicologo e come medico E’ stato il mio coach virtuale Parla Murashokovskyi
Maksym Murashkovskyi, atleta ucraino ipovedente e medaglia d'oro nel biatletica, racconta di aver utilizzato ChatGPT come allenatore, psicologo e medico virtuale. La sua esperienza dimostra come l'intelligenza artificiale sia diventata una presenza quotidiana nella vita di alcune persone. Murashkovskyi invita a non temere l’uso di queste tecnologie, evidenziando il ruolo che possono avere nel supporto personale.
Nessun timore, quindi, utilizzare l'intelligenza artificiale nella vita quotidiana, questa è la visione della medaglia d'oro del biatleta ucraino ipovedente Maksym Murashkovskyi. Una visione che potrebbe sdoganare l'IA nel mondo dello sport.
Leggi anche: Paralimpiadi, l’ucraino Murashkovskyi vince l’argento nel biathlon e ringrazia ChatGPT: «È stato il mio coach»
