ChatGpt? Mi ha allenato l’ho usato come psicologo e come medico E’ stato il mio coach virtuale Parla Murashokovskyi

Maksym Murashkovskyi, atleta ucraino ipovedente e medaglia d'oro nel biatletica, racconta di aver utilizzato ChatGPT come allenatore, psicologo e medico virtuale. La sua esperienza dimostra come l'intelligenza artificiale sia diventata una presenza quotidiana nella vita di alcune persone. Murashkovskyi invita a non temere l’uso di queste tecnologie, evidenziando il ruolo che possono avere nel supporto personale.