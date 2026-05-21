Mi avevi detto che facevi la barista non la ballerina prende la compagna per i capelli e la trascina fuori dal night

Una donna ha aggredito la compagna in un locale notturno dopo averla presa per i capelli e trascinata fuori. Secondo quanto riferito, la donna avrebbe contestato alla partner di aver mentito sulla sua professione, passando da barista a ballerina. La lite è degenerata in una colluttazione fisica all’interno del locale, dove l’aggressore ha colpito la donna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno assistito alla scena e hanno avviato le indagini.

“Mi avevi detto che facevi la barista, non la ballerina al night”. Folle di gelosia aggredisce la compagna e la picchia. Poi lei lo denuncia e se ne torna nel suo Paese e sparisce, tanto che in tribunale il processo si arena: senza la testimonianza della donna non si può procedere.L’uomo, difeso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dead Fall | Nicolas Cage (Face/Off), Charlie Sheen (Young Guns) | THRILLER | Full Movie in English

Sullo stesso argomento

Usa, prende a pugni la moglie e trascina per i capelli la figlia: l’arrestato è giudice del tribunale per la famigliaI fatti si sono consumati in Pennsylvania dove la polizia è intervenuta in casa dell’uomo dopo una chiamata di emergenza arrestandolo prima di...

L’afferra per i capelli e la trascina fuori dalla discoteca, poi la picchiaTempo di lettura: < 1 minutoL’ha afferrata per i capelli, l’ha trascinata fuori dalla discoteca e poi ha continuato a picchiarla, a calci e pugni.

Fabri deve esserci un errore avevi detto che smontavi il sistema di Marotta, è arrivata una telefonatina? perché l’unica cosa di Marotta mi sa che è la sua merda nella tua bocca ti professi la voce della verità ma sei un senzapalle cagasotto, fai tenerezza x.com

UNHEARD: Ero tipo, 'Ogura mi batterà anche!' reddit

Angelo Binaghi svela: Berrettini mi aveva detto: Sinner non ce la fa piùIl presidente della Federtennis Angelo Binaghi racconta che era ormai rassegnato al forfait di Jannik Sinner a Roma, citando le parole di Matteo ... fanpage.it

Ilaria Sula, la madre di Mark in aula: Tremava e aveva fame. Mi ha detto che lei lo aveva traditoLa mattina del 26 marzo dello scorso anno, la donna – che a fine novembre ha patteggiato una pena di due anni per aver aiutato il figlio a cancellare le tracce del delitto e occultare il cadavere – ... ilmessaggero.it