Mi avevi detto che facevi la barista non la ballerina prende la compagna per i capelli e la trascina fuori dal night
Una donna ha aggredito la compagna in un locale notturno dopo averla presa per i capelli e trascinata fuori. Secondo quanto riferito, la donna avrebbe contestato alla partner di aver mentito sulla sua professione, passando da barista a ballerina. La lite è degenerata in una colluttazione fisica all’interno del locale, dove l’aggressore ha colpito la donna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno assistito alla scena e hanno avviato le indagini.
“Mi avevi detto che facevi la barista, non la ballerina al night”. Folle di gelosia aggredisce la compagna e la picchia. Poi lei lo denuncia e se ne torna nel suo Paese e sparisce, tanto che in tribunale il processo si arena: senza la testimonianza della donna non si può procedere.L’uomo, difeso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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L’afferra per i capelli e la trascina fuori dalla discoteca, poi la picchiaTempo di lettura: < 1 minutoL’ha afferrata per i capelli, l’ha trascinata fuori dalla discoteca e poi ha continuato a picchiarla, a calci e pugni.
Fabri deve esserci un errore avevi detto che smontavi il sistema di Marotta, è arrivata una telefonatina? perché l’unica cosa di Marotta mi sa che è la sua merda nella tua bocca ti professi la voce della verità ma sei un senzapalle cagasotto, fai tenerezza x.com
Papà Cosa c'è, Giarmando? Non capisco una cosa... Dimmi tutto. Una volta mi hai detto che quello che fa la palla a due è il più alto della squadra Sì, di solito è così. Ecco... perché salta il 33? Perché lui è Fabrizio Piras Ma sarà 1.80! Sì, ma la vin facebook
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