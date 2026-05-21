Mi avevi detto che facevi la barista non la ballerina prende la compagna per i capelli e la trascina fuori dal night

Da perugiatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna ha aggredito la compagna in un locale notturno dopo averla presa per i capelli e trascinata fuori. Secondo quanto riferito, la donna avrebbe contestato alla partner di aver mentito sulla sua professione, passando da barista a ballerina. La lite è degenerata in una colluttazione fisica all’interno del locale, dove l’aggressore ha colpito la donna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno assistito alla scena e hanno avviato le indagini.

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“Mi avevi detto che facevi la barista, non la ballerina al night”. Folle di gelosia aggredisce la compagna e la picchia. Poi lei lo denuncia e se ne torna nel suo Paese e sparisce, tanto che in tribunale il processo si arena: senza la testimonianza della donna non si può procedere.L’uomo, difeso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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