L’afferra per i capelli e la trascina fuori dalla discoteca poi la picchia

Una donna è stata presa per i capelli e trascinata fuori da una discoteca, dove è stata aggredita con calci e pugni. L’aggressore ha continuato a colpirla anche dopo averla portata all’esterno del locale. La scena si è conclusa con la vittima che ha subito l’aggressione e ha chiesto aiuto. La polizia sta indagando sull’incidente.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’ha afferrata per i capelli, l’ha trascinata fuori dalla discoteca e poi ha continuato a picchiarla, a calci e pugni. Lei, all’uscita dal locale notturno, ha chiesto aiuto ai carabinieri che sono riusciti a bloccare l’uomo. La donna ha spiegato che le violenze andavano avanti da due anni, in particolare durante i week end. E’ successo a Giugliano, in provincia di Napoli. La 35enne non ha mai denunciato in precedenza ma ora temeva per la sua vita e quella del figlio. I militari hanno raccolto la storia della vittima che ora è in osservazione nell’ospedale Cardarelli di Napoli. L’uomo ha 42 anni ed è stato arrestato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

