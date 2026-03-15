Usa prende a pugni la moglie e trascina per i capelli la figlia | l’arrestato è giudice del tribunale per la famiglia

In Pennsylvania, un giudice del tribunale per le questioni familiari è stato arrestato dopo aver preso a pugni la moglie e aver trascinato per i capelli la figlia durante un episodio a casa. La polizia è intervenuta a seguito di una chiamata di emergenza e ha arrestato l’uomo, che lavora presso la Corte di Philadelphia.

I fatti si sono consumati in Pennsylvania dove la polizia è intervenuta in casa dell’uomo dopo una chiamata di emergenza arrestandolo prima di scoprire che era giudice del tribunale per le questioni familiari in servizio presso la Corte di Philadelphia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

L'uomo ubriaco che aggredisce la moglie e la trascina per i capelli: arrestato 54enneIn preda ai fumi dell’alcol aggredisce la moglie davanti alle figlie e la trascina per i capelli.

Trascina la moglie per i capelli, poi picchia le figlie: arrestato albaneseÈ stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri della Tenenza di Cologno Monzese (Milano), che lo hanno richiuso in carcere su...

Una selezione di notizie su Usa prende a pugni la moglie e trascina...

Discussioni sull' argomento Isola di Kharg possibile obiettivo Usa nella guerra con l'Iran, dove si trova e perché è importante per Trump; La figlia usa il cellulare di nascosto, i genitori la massacrano di botte: Presa a schiaffi, pugni e bastonate; Pugni e calci fuori dal locale, tre condanne per il violento pestaggio di 4 giovani; Ruba in un negozio, aggredisce la titolare e prende a pugni un carabiniere: arrestato.

Usa, prende a pugni la moglie e trascina per i capelli la figlia: l’arrestato è giudice del tribunale per la famigliaI fatti si sono consumati in Pennsylvania dove la polizia è intervenuta in casa dell’uomo dopo una chiamata di emergenza arrestandolo prima di scoprire ... fanpage.it

Dal 2025 l'amministrazione Trump ha chiuso le frontiere Usa a cittadini di diversi Paesi tra cui anche quelli con passaporto palestinese. Così all'attore Motaz Malhees, protagonista del film "La voce di Hind Rajab" candidato al Premio Oscar, non sarà possibile facebook

Il #15marzo 1838 nasceva #AliceFletcher. Archeologa ed antropologa Usa. Studiò la vita degli indiani nativi. Fu tra le prime a vivere tra le persone che analizzò, gli Omaha, la loro musica, i costumi e la lingua. Inoltre collaborò alla trascrizione di centinaia di ca x.com