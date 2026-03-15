Usa prende a pugni la moglie e trascina per i capelli la figlia | l’arrestato è giudice del tribunale per la famiglia

Da fanpage.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Pennsylvania, un giudice del tribunale per le questioni familiari è stato arrestato dopo aver preso a pugni la moglie e aver trascinato per i capelli la figlia durante un episodio a casa. La polizia è intervenuta a seguito di una chiamata di emergenza e ha arrestato l’uomo, che lavora presso la Corte di Philadelphia.

I fatti si sono consumati in Pennsylvania dove la polizia è intervenuta in casa dell’uomo dopo una chiamata di emergenza arrestandolo prima di scoprire che era giudice del tribunale per le questioni familiari in servizio presso la Corte di Philadelphia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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