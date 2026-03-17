Grande Fratello Vip 2026 | cosa ci aspettiamo dalla prima edizione post-Signorini

Il Grande Fratello Vip 2026 torna su Canale 5 con la prima edizione dopo la partecipazione di Signorini. La trasmissione riprende con nuovi concorrenti e un cast in via di definizione, mentre il pubblico si prepara a seguire le dinamiche tra i partecipanti. La produzione ha confermato la messa in onda della prima puntata, senza indicare ancora dettagli sui dettagli del cast o eventuali cambiamenti nel format.

Gli elementi di novità sono essenzialmente tre: il ritorno di Ilary Blasi, arcinemica di Fabrizio Corona proprio per via di quello scontro epico in diretta al Grande Fratello Vip che, all'epoca, vide Signorini prendere quasi le difese dell'ex re dei paparazzi (beffardo come funzioni il mondo); l'arrivo di Selvaggia Lucarelli come seconda opinionista in campo e, non per ultimo, l'approdo di Alessandra Mussolini nel cast che ha agitato diversi media internazionali - tra cui Variety - che hanno riportato con un certo sgomento e una certa sorpresa che la nipote del Duce accettasse di mettersi in gioco in una cornice di questo tipo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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