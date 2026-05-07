Isernia l’Inter arriva alle Le Piane | aperte le iscrizioni al camp

A Isernia, l’Inter ha aperto le iscrizioni per il camp che si terrà presso il centro sportivo Le Piane. Le attività prevedono sessioni di allenamento e momenti dedicati allo sport per i partecipanti. La quota d’iscrizione comprende un kit ufficiale Nike, che include abbigliamento e accessori sportivi. La giornata dei ragazzi sarà caratterizzata da esercizi pratici e momenti di svago legati alle attività sportive.

? Cosa scoprirai Come cambierà la giornata tipo dei ragazzi tra allenamento e sport?. Cosa include esattamente il kit ufficiale Nike incluso nella quota?. Chi saranno i tecnici responsabili della formazione dei giovani atleti?. Come si può prenotare un posto prima che finiscano le iscrizioni?.? In Breve Target 6-14 anni con allenamenti quotidiani dalle 8:30 alle 17:30 alle Le Piane.. Kit Nike incluso con tre maglie, due pantaloncini, calze, sacca e cappellino.. Contatti tramite numero 392.7078547 o email [email protected] per iscrizioni e info.. Sinergia tra Inter Club Acquaviva e Aesernia Fraterna con referente Nello Petrocelli.. Le iscrizioni per l’Inter Summer Camp sono ufficialmente aperte a Isernia, con il camp che si terrà dal 15 al 19 giugno presso lo Stadio e l’Antistadio ‘M.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Isernia, l’Inter arriva alle Le Piane: aperte le iscrizioni al camp Notizie correlate Leggi anche: Arriva a Roma il Brighton College: iscrizioni aperte, lezioni dal 2027 (ma le rette fanno discutere) Sport, aperte le iscrizioni al 5x1000L’Agenzia delle Entrate ha ufficialmente aperto le iscrizioni al 5x1000 per le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) per l’anno 2026. Una raccolta di contenuti Si parla di: SCUDETTO ALL’INTER: FESTA DEI TIFOSI NERAZZURRI A ISERNIA; Migrante non gli compra le sigarette, ragazzino lo pesta e nessuno interviene: choc Isernia.