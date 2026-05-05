Arriva a Roma il Brighton College | iscrizioni aperte lezioni dal 2027 ma le rette fanno discutere

A Roma apre una nuova scuola britannica, il Brighton College, che ha già avviato le iscrizioni per la sua sede nella capitale italiana. L'apertura ufficiale delle lezioni è programmata per settembre 2027. Le rette della scuola hanno suscitato discussioni tra le famiglie interessate. La scuola, nota nel Regno Unito, si prepara ad accogliere studenti italiani a partire dal prossimo anno scolastico.

Una delle scuole più prestigiose del Regno Unito sbarca nella Capitale. Il Brighton College ha ufficialmente aperto le iscrizioni per la sua nuova sede di Roma, con l’avvio delle lezioni previsto per settembre 2027. La scuola sorgerà in via Nomentana 236, negli spazi dell’ ex convento delle Orsoline dell’Unione Romana, a pochi passi da Villa Leopardi. Qui verranno accolti studenti e studentesse dai 5 ai 13 anni, con l’obiettivo di espandere progressivamente l’offerta anche alle classi successive. LEGGI ANCHE: — Roma, il liceo senza voti: in questa scuola gli studenti non vengono valutati con un numero e sono meno stressati Non si tratta di una scuola qualunque: il Brighton College porta con sé oltre un secolo di storia e un modello educativo internazionale che punta su un mix di accademia e sviluppo personale.🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate Il Brighton College Roma presenta la sua offerta formativa e apre le iscrizioni per l’anno scolastico 2027/2028La prestigiosa istituzione educativa britannica ha ufficialmente aperto le iscrizioni per il Brighton College Roma, la nuova scuola che sorgerà in... Frosinone, aperte le iscrizioni ai nidi comunali per il 2026/2027L’assessorato alla Pubblica istruzione del Comune di Frosinone, coordinato da Mario Grieco, ha annunciato l’apertura delle iscrizioni e re-iscrizioni... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il Brighton College apre le iscrizioni a Roma, lezioni al via da settembre 2027; Il Brighton College ha presentato la sua offerta formativa nella Capitale; Carta del docente, il calvario degli insegnanti precari: per gli arretrati ora servono due tribunali; Il Brighton College Roma presenta la sua offerta formativa e apre le iscrizioni per l’anno scolastico 2027/2028 - TPI. Il Brighton College Roma presenta la sua offerta formativa e apre le iscrizioni per l’anno scolastico 2027/2028Il Brighton College Roma presenta la sua offerta formativa e apre le iscrizioni per l’anno scolastico 2027/2028 ... tpi.it Roma, apre il Brighton College in un ex convento sulla Nomentana. Inaugurazione a settembre 2027Il Brighton College approderà a Roma a settembre 2027. La prestigiosa scuola privata del Regno Unito, riservata agli allievi dai 5 ai 18 anni, aprirà la nuova sede nel quartiere Salario-Nomentano, ... roma.corriere.it Il Brighton College apre le iscrizioni a Roma, lezioni al via da settembre 2027 roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Roberto De Zerbi trova la prima vittoria sulla panchina del Tottenham. Dopo la sconfitta con il Sunderland e il pareggio con il Brighton, arrivano 3 punti pesantissimi contro il fanalino di coda Wolverhampton. La decide Palhinha a otto minuti dalla fine, più un so - facebook.com facebook