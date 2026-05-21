Metromare ko e modifiche alla viabilità riccionese | lavori urgenti alla rete idrica

Da giovedì pomeriggio, a Riccione, sono in programma modifiche alla viabilità cittadina a causa di lavori urgenti sulla rete idrica. La società Hera Spa sta intervenendo su una perdita significativa che ha reso necessario l’intervento immediato. La riparazione ha comportato anche lo stop del servizio di trasporto pubblico metromare, causando disagi tra i pendolari e gli utenti della rete. Le modifiche alla circolazione resteranno in vigore fino al completamento degli interventi e alla riparazione della condotta.

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