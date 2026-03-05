Lavori alla rete del gas in via Zara | tutte le modifiche alla viabilità

Da lunedì 9 marzo e fino al 30 aprile, in via Zara tra via Filzi e via Cesare Battisti, saranno in corso lavori sulla rete del gas realizzati dalla società Edma Reti Gas. Durante questo periodo, la viabilità nella zona subirà alcune modifiche temporanee per permettere l’intervento. La strada rimarrà aperta al traffico, ma con variazioni nel percorso e nella circolazione.

ANCONA – Da lunedì 9 marzo fino al 30 aprile sono previste modifiche temporanee alla circolazione in via Zara, nel tratto compreso tra via Filzi e via Cesare Battisti, per consentire lavori sulla rete del gas a cura della società Edma Reti Gas. Il provvedimento introduce divieto di sosta e fermata lungo il tratto interessato dai lavori e interdizione della circolazione veicolare, con accesso consentito ai residenti e ai mezzi autorizzati, oltre ai veicoli di AnconAmbiente che potranno raggiungere le proprietà laterali entrando da via Cesare Battisti in senso contrario a quello di marcia. All’intersezione tra via Zara e via Filzi sarà inoltre istituito l’obbligo di svolta a sinistra in direzione via Maratta. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

