Lavori alla rete gas in via Volta le modifiche temporanee alla viabilità

A partire da mercoledì 8 aprile, in via Alessandro Volta a Falconara Marittima, inizieranno i lavori di sostituzione della tubazione del gas metano nel tratto tra via Spagnoli e via Matteotti. Durante i lavori, saranno apportate modifiche temporanee alla viabilità, considerando anche la successiva sostituzione della condotta fognaria e l'asfaltatura dell'intera area interessata. Le operazioni sono programmate per alcuni giorni e comporteranno variazioni nel traffico locale.

All'intervento seguirà la sostituzione della condotta fognaria e la successiva asfaltatura di tutta l’arteria, a partire dall’incrocio con via delle Ville FALCONARA MARITTIMA - Partiranno domani, mercoledì 8 aprile, i lavori di sostituzione della tubazione di gas metano in via Alessandro Volta, nel tratto compreso tra via Spagnoli e via Matteotti, intervento cui seguirà la sostituzione della condotta fognaria e la successiva asfaltatura di tutta l’arteria, a partire dall’incrocio con via delle Ville. Per consentire la sostituzione della tubatura, effettuata da Edma Reti Gas, sono state disposte modifiche alla viabilità fino al termine dei lavori, previsto il prossimo 15 maggio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Lavori alla rete del gas in via Zara: tutte le modifiche alla viabilitàANCONA – Da lunedì 9 marzo fino al 30 aprile sono previste modifiche temporanee alla circolazione in via Zara, nel tratto compreso tra via Filzi e... Lavori sulla rete fognaria in via Biella, scattano alcune modifiche temporanee alla viabilitàLa regolamentazione della circolazione sarà attiva esclusivamente in presenza del cantiere e sarà segnalata con apposita cartellonistica collocata in... Temi più discussi: Senso unico alternato sul Ponte Vecchio per intervento di estensione della rete gas; Cento, da martedì 7 aprile al via i lavori per l’estensione della rete gas fino al ponte Vecchio; Lavori per l’estensione della rete gas, cambia la viabilità: le modifiche alla circolazione; Sesto San Giovanni, lavori alla rete del gas: cantieri fino a febbraio 2027. Lavori alla rete gas di Faenza: chiude via Canal Grande, modifiche alla viabilità dal 30 marzo al 3 aprileIl Comune di Faenza informa che sono previste nuove modifiche alla viabilità per interventi di manutenzione alla rete del gas. I lavori, inizialmente ... ravennanotizie.it Via alle asfaltature dopo i lavori alla rete del gasOrmai partite le asfaltature per circa 400mila euro finanziate da Enel Gas, ora tocca a Tubigas, che opera per Italgas, occuparsi del ripristino delle strade cittadine. Ed è arrivato l’ok ai ... laprovinciapavese.gelocal.it Catania restringe anche via Messina Lavori... ARTICOLO+FOTO - facebook.com facebook A #Firenze in via Chiusi per lavori relativi all’ampliamento del distretto sociosanitario “Canova” in vigore chiusure nel tratto interno adiacente all’edificio (dall’incrocio con via di Santa Maria a Cintoia). Percorso alternativo: via di Santa Maria a Cintoia-via Can x.com