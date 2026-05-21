Metro A Roma | interruzione del servizio il 22 e 23 maggio per lavori di manutenzione

La linea A della metropolitana di Roma sarà chiusa al traffico il 22 e 23 maggio per lavori di manutenzione. Durante queste giornate, il servizio verrà sospeso per consentire interventi di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria. La sospensione interesserà tutte le stazioni della linea, che rimarranno inattive per l’intera durata dei lavori. La circolazione riprenderà come previsto il giorno successivo, una volta completate le operazioni di manutenzione. I passeggeri sono invitati a pianificare gli spostamenti di conseguenza.

La linea A della metropolitana di Roma subirà una sospensione temporanea del servizio a causa di interventi di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria. Lo stop è previsto a partire dalle ore 21 di venerdì 22 maggio e proseguirà per l’intera giornata di sabato 23 maggio. Durante il periodo di interruzione, il servizio sarà completamente sostituito da due linee di bus navetta dedicate, organizzate per garantire la continuità degli spostamenti dei passeggeri. Bus sostitutivi attivi. Per limitare i disagi, saranno operative due linee: MA1: Battistini Arco di Travertino. MA2: Flaminio Anagnina. Le due linee si sovrapporranno nel tratto Flaminio–Arco di Travertino, con l’obiettivo di aumentare la frequenza nelle zone a maggiore affluenza. 🔗 Leggi su Funweek.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Why Vesuvius is the Most Dangerous Volcano in the World

Sullo stesso argomento

Lavori per migliorare il servizio: interruzione idrica di 8 ore. Possibili disagiCAROVIGNO - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Carovigno attraverso l’installazione di...

Leggi anche: Referendum 22 e 23 marzo: scuole sede di seggio e servizio del personale docente e ATA [LO SPECIALE]

Metro A Roma: interruzione del servizio il 22 e 23 maggio per lavori di manutenzioneLa linea A della metropolitana di Roma subirà una sospensione temporanea del servizio a causa di interventi di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria. Lo ... funweek.it

Incorreggibile Atac #Roma x.com

Sciopero dei trasporti a Roma il 18 maggio: stop a bus, metro e treni nel giorno del derbyLunedì 18 maggio è stato proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolgerà il trasporto pubblico locale e ferroviario, con possibili disagi su bus, metro, tram e treni. La protesta interesse ... msn.com