Lavori per migliorare il servizio | interruzione idrica di 8 ore Possibili disagi
Acquedotto Pugliese sta eseguendo lavori di installazione di nuove infrastrutture idriche nell’abitato di Carovigno. Per consentire questi interventi, è prevista un’interruzione del servizio idrico della durata di otto ore. Durante questo periodo, si potrebbero verificare disagi per gli utenti, che saranno informati sui tempi e le modalità di ripristino. I lavori fanno parte di un intervento volto a migliorare la rete di distribuzione dell’acqua nel comune.
CAROVIGNO - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Carovigno attraverso l’installazione di nuove opere idriche. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica giovedì 16.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Lavori in corso per migliorare il servizio idrico, possibili disagi nel comune di CalitriAcquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio idrico nell’abitato di Calitri (AV).
Lavori Acquedotto Pugliese: interruzione idrica di otto ore in alcune stradeVILLA CASTELLI - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Villa Castelli.