Lavori per migliorare il servizio | interruzione idrica di 8 ore Possibili disagi

Acquedotto Pugliese sta eseguendo lavori di installazione di nuove infrastrutture idriche nell’abitato di Carovigno. Per consentire questi interventi, è prevista un’interruzione del servizio idrico della durata di otto ore. Durante questo periodo, si potrebbero verificare disagi per gli utenti, che saranno informati sui tempi e le modalità di ripristino. I lavori fanno parte di un intervento volto a migliorare la rete di distribuzione dell’acqua nel comune.