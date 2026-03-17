Il 22 e 23 marzo si svolge il referendum sulla giustizia, durante il quale molte scuole saranno utilizzate come seggi elettorali. Per questa ragione, alcune strutture scolastiche resteranno chiuse da sabato a martedì, coinvolgendo sia il personale docente che gli operatori ATA. La consultazione elettorale si svolge in un periodo in cui le scuole alterneranno le loro normali attività con le operazioni di voto.

Il 22 e 23 marzo si vota per il Referendum Giustizia. Molte scuole sede di seggio chiuderanno da sabato a martedì. Verificare le circolari del proprio istituto per conferme. L'articolo Referendum 22 e 23 marzo: scuole sede di seggio e servizio del personale docente e ATA LO SPECIALE. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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