Ferrovia Roma Nord un cavo tranciato manda in tilt la linea | attivati bus sostitutivi

Nella notte, un cavo danneggiato ha causato l’interruzione parziale della linea ferroviaria Roma Nord. La circolazione dei treni è stata sospesa nelle prime ore di oggi, venerdì 1° maggio. Per garantire il servizio ai pendolari, sono stati attivati bus sostitutivi lungo il percorso interessato. L’incidente ha riguardato un tratto della ferrovia, senza che siano state segnalate vittime o danni alle strutture.

Un guasto avvenuto nella notte ha interrotto parzialmente la circolazione dei treni lungo la ferrovia Roma Nord oggi, venerdì 1° maggio. I pendolari hanno incontrato difficoltà nel trovare un treno già a partire dalle prime ore del mattino. I disagi sono stati tamponati grazie alla pronta.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Il forte vento manda in tilt anche linea elettrica e condotta idrica, disagi da nord a sudA causa delle persistenti condizioni meteo avverse, si sono registrati danni agli impianti elettrici dei sistemi di pompaggio a servizio delle zone... Il forte vento manda in tilt anche linea elettrica condotta idrica, disagi da nord a sudA causa delle persistenti condizioni meteo avverse, si sono registrati danni agli impianti elettrici dei sistemi di pompaggio a servizio delle zone... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Due tombini sprofondati e traffico in tilt. Il municipio mette in sicurezza la strada della stazione; Gualtieri a Roma nord: Aperto alle richieste della gente. Dalla metro alla ferrovia: le opere per il quadrante; Orte, venerdì di passione per i pendolari tra treni sovraffollati, ritardi e tensioni: Trattati come bestie; Chiude una fermata sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo: interventi di manutenzione e modifiche al servizio. Ferrovia Roma Nord, un cavo tranciato manda in tilt la linea: attivati bus sostitutiviUn guasto avvenuto nella notte ha interrotto parzialmente la circolazione dei treni lungo la ferrovia Roma Nord oggi, venerdì 1° maggio. I pendolari hanno incontrato difficoltà nel trovare un treno gi ... romatoday.it Gualtieri a Roma nord: «Aperto alle richieste della gente». Dalla metro alla ferrovia: le opere per il quadranteLa partecipazione la misuri anche dalla foga con la quale dopo settanta minuti serrati di intervista, i residenti del Municipio XV fermano il sindaco Gualtieri per fare le loro ... ilmessaggero.it